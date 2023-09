Litomyšl na fotografiích Miroslava Škrdly

Pana Miroslava Škrdlu (1923–2016) znal snad každý Litomyšlan. Pedagog, příznivec historie a člen mnoha místních spolků proslul jako neúnavný fotograf veškerého dění ve městě. Jeho fotografická pozůstalost uložená v muzeu obsahuje desítky tisíc snímků. Výběrově ji postupně představujeme veřejnosti v rámci podzimních výstavních cyklů.

V minulém roce to byly nejstarší fotografie z 50. a 60. let, letos navážeme snímky z první poloviny 70. let 20. století.

Součástí výstavy bude i letos, místními znalci oblíbený, doprovodný program Poznej svého souseda. V případě, že někdo někoho na fotografiích pozná, bude mít možnost do připravených formulářů ve výstavě napsat jméno a případně i krátkou informaci o dotyčné osobě a následně lístek vhodit do uzamčené schránky. Stane se tak na chvíli velkým pomocníkem pracovníků muzea při katalogizaci této historicky nesmírně cenné a rozsáhlé fotografické pozůstalosti.

