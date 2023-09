Pardubický Burger festival láká na místní bestsellery i speciality z celého Česka

Dva vyhlášené domácí podniky a k nim bohatá konkurence z celého Česka. Tak bude vypadat letošní pardubický Burger festival, který se tradičně koná u obchodního centra Palác Pardubice. Burgermakeři své umění předvedou od pátku 22. do neděle 24. září. Oblíbená kratochvíle zasvěcená dobrému jídlu je tady! U Paláce Pardubice najdete opět rozpálené grily, burgery budou vonět ze všech stran a přetahovat se o první místo.

Burger festival bude probíhat tři dny a byla by škoda nechat si ho ujít. Kdo tedy bude na pardubickém gastrofestivalu bojovat o přízeň fanoušků street foodu? V čele soupisky stojí domácí Burger Saloon – Jezdci lákající na westernovou stylizaci i nové menu, jemuž tradičně vévodí vizuálně přitažlivé burgery s barevnými houskami. Domácí scénu vedle nich reprezentuje i street food catering Choosy. Na paty bude Pardubičákům šlapat silný brněnský konkurent U Dřeváka Beer & Grill se svými vyhlášenými houskami z preclíkového těsta. Rovněž z Brna dorazí i další burgrárna BurgerLand. Z opačné strany země – z Českých Budějovic – přijedou oblíbení JJ Grill Bill, kteří patří ke stálicím pardubického festivalu. S dalšími dvěma burgermakery MK’s BBQ Truck a bistrem U Dvou přátel bude mít tato sestava pro pardubické jedlíky nachystáno více než 20 různých variací burgerů.

Lákavé pochoutky nabídne Burger festival v Pardubicích i těm, kteří místo po burgeru sáhnou raději po jiných streetfoodových specialitách. Ať už to bude klasika amerického středozápadu corn dog, což jsou párky obalované v těstíčku, nebo tradiční příloha k burgeru – hranolky. Ty do Pardubic dovezou opět z Brna hranolkoví specialisté Fries Factory. Milovníci sladkého si budou moci užít populární smažené tyčinky churros nebo bezlepkové makronky od Judyth Sweet Art. „Jejich obliba na food festivalech stoupá i díky tomu, že si je lidé mohou odnést domů. Ne každý má po burgerech ještě místo na ochutnávání dalších specialit, ale vynechat je nechce,“ říká pořadatel festivalu Bedřich Snášel. Na to, že i v druhé půlce září bude teplo, sázejí festivaloví zmrzlináři. I ti ale budou netradiční. Zmrzlinářství Frozen nabídne místo kopečků nebo točené rolovanou zmrzlinu, kterou vyrobí přímo před zraky zákazníka na mrazicí plotně z ingrediencí, jež si zákazník sám vybere. A sladký sortiment doplní ještě Bubble Waffle – bohatě zdobené vafle, které tvoří namísto tradiční mřížky polštářek s bublinkami. Jako vždy bude součástí festivalu i extrémní kuchyně. Tentokrát ji zastoupí GRIG, česká značka nabízející pochoutky z cvrčků a dalšího hmyzu. Festival se koná u obchodního centra Palác Pardubice a vstupné je zdarma. „Pro jedlíky tradičně chystáme i řadu soutěží včetně návštěvnické soutěže o nejoblíbenější burger. Každý návštěvník za objednaný burger dostane hlasovací kupon s unikátním kódem, který může uplatnit u infopointu jako hlasovací lístek. Sám se tím dostane do hry o vouchery na burgery v hodnotě 3500 korun,“ doplňuje Bedřich Snášel.

Jedlíci mohou k nákupnímu centru zamířit od pátečního dopoledne až do nedělního večera. Grily budou rozpálené vždy od 10 hodin dopoledne do 9 hodin večer, v neděli festival skončí o hodinu dříve. Přijďte si užít podzim na Burger festival u Paláce Pardubice a dopřejte si gurmánský zážitek v bezvadné atmosféře, která akci každý rok provází. Více informací naleznete na webových stránkách Paláce Pardubice www.palacpardubice.cz, v sekci Aktuality.