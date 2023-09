Dny evropského dědictví - Pardubický kraj

V roce 2023 budou Dny evropské dědictví probíhat od soboty 9. do následující neděle 17. září. Národní zahájení proběhne v Poděbradech (8.-10.9.2023), Téma: Život v památkách.

Pardubický kraj Arciděkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie - Chrudim 9.9. od 9:00 do 17:00

Pardubický kraj Areál zámku a zahrady Odborného učiliště v Chroustovicích 10.9. od 14:00 do 17:00

Pardubický kraj Augustova tiskárna - Litomyšl 8.9. až 10.9. od 17:00 do 20:00; 8.9. od 18:00 do 19:00; 9.9. od 11:00 do 12:00

Pardubický kraj Bývalý hostinec - Vysoká 1, Javorník 1.9. až 30.9. od 8:00 do 20:00

Pardubický kraj Červená věž - Litomyšl 9.9. od 10:00 do 17:00; 10.9. od 10:00 do 17:00

Pardubický kraj Dům U Rytířů, Městská galerie Litomyšl 8.9. od 17:00 do 18:00

Pardubický kraj Gočárova galerie - Pardubice 9.9. od 14:00 do 16:00; 10.9. od 10:00 do 18:00

Pardubický kraj Gymnázium A. Jiráska - vyhlídková věž - Litomyšl 9.9. od 9:00 do 16:00

Pardubický kraj Husův sbor - Vysoké Mýto 9.9. od 14:00 do 17:00

Pardubický kraj Husův sbor Litomyšl 9.9. od 10:00 do 18:00

Pardubický kraj Institut Paměti národa v Pardubicích - Machoňova pasáž 9.9. až 10.9. od 10:30 do 19:30

Pardubický kraj Kino Sokol - Litomyšl 10.9. od 13:00 do 14:00, od 15:00 do 16:00

Pardubický kraj Knihovní centrum u Vokolků - Pardubice 10.9. od 13:00 do 14:00, od 16:00 do 17:00

Pardubický kraj Kostel Nejsvětější Trojice - Vysoké Mýto 9.9. od 14:00 do 16:00

Pardubický kraj Kostel Povýšení sv. Kříže - Litomyšl 9.9. od 14:00 do 14:45, od 19:15 do 20:00; 10.9. od 14:00 do 14:45, od 19:15 do 20:00

Pardubický kraj Kostel sv. Bartoloměje - Pardubice 9.9. od 13:00 do 17:00

Pardubický kraj Kostel sv. Vavřince - Vysoké Mýto 9.9. od 10:00 do 15:00; 10.9. od 10:30 do 12:00

Pardubický kraj Kostel Zvěstování Panny Marie v Pardubicích 9.9. od 13:00 do 17:00

Pardubický kraj Krajská knihovna v Pardubicích 9.9. od 10:00 do 10:00

Pardubický kraj Latinská škola - Moravská Třebová 9.9. až 10.9. od 9:00 do 11:30, od 12:30 do 17:00

Pardubický kraj Litomyšlská brána - Vysoké Mýto 9.9. od 10:00 do 12:30, od 13:00 do 17:00

Pardubický kraj Mázhaus - dům "U Sv. Václava" - Pardubice 9.9. až 10.9. od 10:00 do 12:00, od 13:00 do 18:00

Pardubický kraj Městská galerie Litomyšl - Litomyšl 8.9. od 17:00 do 18:00

Pardubický kraj Městská knihovna - Litomyšl 8.9. od 16:30 do 20:00; 9.9. od 7:00 do 20:00, od 14:30 do 15:30

Pardubický kraj Městské muzeum - Žamberk 9.9. od 13:00 do 18:00

Pardubický kraj Městské opevnění - Vysoké Mýto 1.9. až 30.9. do 23:55

Pardubický kraj Muzeum barokních soch - Chrudim 9.9. od 9:00 do 17:00

Pardubický kraj Muzeum loutkářských kultur - Chrudim 9.9. od 9:00 do 17:00

Pardubický kraj Náměstí Přemysla Otakara II. - Vysoké Mýto 1.9. až 30.9. do 23:55

Pardubický kraj Natura Park Pardubice - Ekocentrum Paleta - Pardubice 9.9. až 10.9. od 14:00 do 19:00

Pardubický kraj Novoměstská kašna - Chrudim 9.9. od 9:00 do 17:00

Pardubický kraj Obřadní smuteční síň Svitavy 17.9. od 14:00 do 16:00

Pardubický kraj Památník Zámeček - Pardubice 9.9. až 10.9. od 10:00 do 18:00

Pardubický kraj Piaristická kolej - Litomyšl 9.9. od 10:00 do 17:00; 10.9. od 10:00 do 17:00

Pardubický kraj Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže - Litomyšl 8.9. od 21:00 do 22:00; 9.9. od 21:00 do 22:00

Pardubický kraj Podkarpatský dřevěný kostelík - Dobříkov 10.9. od 15:00 do 18:00

Pardubický kraj PORTMONEUM museum Josefa Váchala - Litomyšl 9.9. od 9:00 do 12:00, od 13:00 do 17:00; 10.9. od 9:00 do 12:00, od 13:00 do 17:00

Pardubický kraj Pražská brána - Vysoké Mýto 9.9. od 10:00 do 12:30, od 13:00 do 17:00

Pardubický kraj Radnice - Pardubice 10.9. od 13:00 do 16:30

Pardubický kraj Regionální muzeum v Chrudimi 9.9. od 9:00 do 17:00

Pardubický kraj Regionální muzeum v Litomyšli 9.9. od 9:00 do 17:00; 10.9. od 9:00 do 17:00

Pardubický kraj Smetanův dům Litomyšl 9.9. od 10:00 do 11:00, od 11:00 do 12:00, od 14:00 do 15:00

Pardubický kraj Státní zámek Litomyšl 8.9. až 10.9. od 10:00 do 16:00

Pardubický kraj Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice 9.9. od 13:00 do 13:30, od 14:00 do 14:30, od 15:00 do 15:30

Pardubický kraj Sušárna lnu - Lhůta 16.9. od 9:00 do 17:00; 17.9. od 9:00 do 17:00

Pardubický kraj Tyršova rozhledna - Žamberk 9.9. od 13:00 do 18:00

Pardubický kraj Východočeské divadlo Pardubice 10.9. od 14:00 do 17:00

Pardubický kraj Základní škola Litomyšl 9.9. od 10:00 do 11:00

Pardubický kraj Zámeček v Pardubičkách - Larischova vila 9.9. od 10:00 do 16:00

Pardubický kraj Zámek Pardubice - Východočeské muzeum v Pardubicích 10.9. od 10:00 do 17:00

Pardubický kraj Zelená brána - Pardubice 9.9. až 10.9. od 10:00 do 12:00, od 13:00 do 18:00

Pardubický kraj Zvonice - Vysoké Mýto 9.9. od 10:00 do 12:30, od 13:00 do 17:00

Pardubický kraj Zvonice Pardubice 9.9. od 14:00 do 16:00

Pardubický kraj Židovský hřbitov - Pardubice 10.9. od 13:00 do 17:00

