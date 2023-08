Přijďte se rozloučit s prázdninami do Paláce Pardubice

Prázdniny utíkají jako voda a nový školní rok je opět za dveřmi. Dorazte poslední srpnový den do Paláce Pardubice na akci Zpátky do školy a rozlučte se s létem ve velkém stylu. Léto je v plném proudu a pomalu se blíží září, kdy se děti vracejí do školních lavic. K této příležitosti proběhne v obchodním centru Palác Pardubice 31. srpna akce Zpátky do školy. Tato událost bude zaměřena na bezpečnost dětí při jejich návratu do školních lavic a přinese nejen spoustu zábavy, ale také praktické tipy pro malé i velké návštěvníky.

Přijďte si užít rodinný den do Paláce Pardubice! Pro děti bude připraven zábavně-edukační program, a jelikož bezpečnost je klíčovým tématem akce, nebudou chybět ani ukázky jednotlivých záchranných složek v praxi. Přítomni budou členové všech složek integrovaného záchranného systému, tedy Městské policie, Policie ČR, Hasičského záchranného sboru, Zdravotnické záchranné služby a BESIP (oddělení Ministerstva dopravy pro bezpečnost silničního provozu).

Hlavními body zábavné části programu bude vystoupení oblíbeného Michala Nesvadby z Kouzelné školky včetně autogramiády, na písničky od Pokáče divákům zatančí Áňa, Pó a pes Barney a přiskotačí i klaun Ferda s Mimoněm. Celým dnem bude provázet moderátorka Petra Beránková. Pro nejmenší bude k dispozici herní zóna Hot Wheels, Barbie a Fisher-Price, starší děti se pak budou moct vyřádit na florbalovém hřišti nebo během tanečních workshopů. A protože žádná taková akce se neobejde bez soutěží a hodnotných dárečků, ani tady nepřijde nikdo zkrátka. Děti si budou moct vyzvednout hrací kartu s úkoly a za její vyplnění dostanou dárek. Cílem akce Zpátky do školy je podpořit bezpečný a hladký návrat dětí do školního prostředí.

Program se tedy zaměřuje například také na sebeobranu, první pomoc nebo takové praktické věci, jako třeba jak si poradit s hořícím olejem v kuchyni. Událost začne v 9:00 a bude probíhat až do 18:00 hodin. Přijďte poslední srpnový den do Paláce Pardubice a přivítejte září s celou rodinou. Více informací naleznete na webových stránkách Paláce Pardubice www.palacpardubice.cz v sekci Akce.