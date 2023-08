Bordel v Kotelně

Poslední koncert v tomto roce 2023 a to právě v Kotelně! Vystoupí skvělé hudební skupiny! Těšit se lze na Warování, Wishmasters, The last bad day a další! Pojďte si užít pořádné koncerty několika kapel pod jednou střechou. Nejste z Litomyšle a chcete využít autobusovou dopravu tam i zpět? Objednaný autobus, který bude rozvážet diváky pouze v rámci akce, pojede i zpět! Start: Úpice, Rtyně v Podkrkonoší, Červený Kostelec, Náchod, Nové Město nad Metují, Dobruška, Rychnov nad Kněžnou, Vamberk, Ústí nad Orlicí až do Kotelny v Litomyšli!