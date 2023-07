Street food Lanškroun

To nejlepší ze světového street foodu ochutnáte v neděli 23.července u Multifunkčního centra LArt v Lanškrouně v rámci multižánrového festivalu FreshDance fest.

Přijďte si užít letní den do společnosti dobrého jídla a pití.

Vybírat budete ze široké nabídky streetfoodových specialit. Ochutnáte tradiční Indonésie a zjistíte, co se vaří v Africe.

V nabídce bude mexické tacos, kubánský sendvič, švýcarský raclette či belgické hranolky.

Potrpí si váš zmlsaný jazýček spíše na sladkosti? Pak vám chutě budou dělat třeba dozlatova usmažené španělské churros nebo rolovaná zmrzlina.

K pití si můžete dát piva z malých pivovarů, víno, kávu a nealko nápoje.

