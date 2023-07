Barvy léta RUN

Festival Barvy léta Poděbrady – Magorova desítka Letošní festival Barvy léta bude již tradičně odstartován závodem v běhu na 10 km - Magorovou desítkou. Trať nese jméno zakladatele závodu, ing. Magora - kapelníka a baskytaristy skupiny Tři sestry. Výstřel ze startovní pistole zazní 15. 7. 2023 ve 14:00 v prostoru u vstupu do areálu Barev léta. Připravena bude i trať pro děti anebo děti s doprovodem, dlouhá 1 km - tzv. Malá desítka.

Vyhlášení vítězů medailových umístění všech soutěžních kategorií (muži, ženy, senioři, seniorky a děti) se dočkáte již ten samý den na festivalovém pódiu Kategorie: — ženy do 35, 45, 57 let a 58+ — muži do 35, 45, 57 let a 58+ — děti do 3 let s rodiči, do 6, 11 a do 18 let Na všechny závodníky čeká nealko občerstvení zdarma a účastnická medaile. Omezený počet závodníků - 200 osob. Registrovat se můžete v den závodu v místě akce do 13:30 hod nebo prostřednictvím emailu sokol-zlichov@seznam.cz.

Tři sestry Tři sestry jsou česká hudební skupina hrající původně punk. Později inklinovala k různým stylům hudby přes rock, punk rock, občas i metal až po hardcore. Textařem, hlavním zpěvákem a nejznámější osobností kapely je Lou...

Dymytry Dymytry je česko-ruská metalová kapela z Prahy, která svůj styl nejčastěji označuje jako Psy-core. Skupina hraje od roku 2004. Její image je založená na predátorských maskách z dílny Národního divadla, na mohutných kytarových...

Vypsaná Fixa Vypsaná fiXa je oblíbená česká hudební skupina hrající pop punk. Kapela vzešla v roce 1994 v Pardubicích z rozpadající se skupiny K.R.K. Její tvorba je proslulá zajímavými básnickými – často surrealistickými texty, jejichž...

Horkýže Slíže Horkýže Slíže je slovenská hudební skupina z Nitry, která vznikla v roce 1992. Dvakrát získala platinovou desku. Jejich hudba je označována jako punková, punk rocková, nebo jednoduše rocková.

Totální nasazení Totální nasazení vzniklo z punk-metalové skupiny Dehöt, kterou tvořili čtyři spolužáci ze slánského gymnázia. Dehöt existoval asi půl roku a po odchodu zpěváka Viktora zanikl. Zbylá trojice v obsazení Martin - kytara, zpěv;...

Lety mimo Historie kapely Lety mimo sahá až do let porevoluční euforie. Lety mimo vždycky bavilo míchat různé hudební styly a tím si vytvořit vlastní a nezaměnitelný zvuk, podobně jako EMF, Jesus Jones, Faith No More, ale třeba i Bestie Boys....