Brain Twister venkovní hra o ceny v Pardubicích

Nová forma venkovních her. Ihunt, jedinečná hra, kde zapojíte mozkové závity, objevíte nová místa a užijete si velké dobrodružství. Jak hra probíhá? Až do 30. června, vždy od 8:00 si můžete spustit hru v aplikaci Ihunt, kterou naleznete v Appstore či Google play. Zadáte kód z vašeho voucheru, stáhnete hru a dáte start. V průběhu hry vás čeká spousta indicií, které budete řešit během toho, co vás bude hra provázet po městě. Indicie budete muset najít jak fyzicky po městě, tak i v aplikaci. Výherci / výherní týmy jsou vždy vyhlášeni až po skončení soutěže, proto se nemusíte obávat, že by vám hra nešla dohrát.

Každý hráč / tým, ať začne hrát kdykoliv mezi 10. a 17. hodinou, má šanci na vítězství. Na dokončení hry máte maximálně 4 hodiny. Nicméně to už byste se museli zastavit v nějaké pardubické knajpě. Průměrný čas dokončení je cca 100 minut. ► 2 Varianty hry: CHILL a ULTIMATE