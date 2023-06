Ve dnech 15. – 18. června se do Roškotova divadla a na Malou scénu v Ústí nad Orlicí sjedou filmaři a filmařky z různých koutů republiky, aby se svými filmy soutěžili v jedné ze tří festivalových sekcích. Autoři a autorky do 19 let představí své filmy v kategorii Malé vize. Autoři budou mít možnost své filmy konzultovat s odbornou porotou – Kateřinou Tesařovou, Tomášem Kozlíkem a Petrem Bittnerem. Rezidence Zkrátka vize nabízí účastníkům možnost prezentovat své rozpracované náměty. Vybraná díla pak získají podporu při realizaci a následné distribuci. Rezidence je realizována ve spolupráci s Českou televizí. Porota Zkrátka vizí – Dorota Vašíčková, Dušan Mulíček, Jan Gogola ml. Tvůrci starší 18 let představí své filmy v sekci České vize, a to v kategoriích hraného filmu, dokumentárního filmu, animovaného filmu, experimentálního filmu, videoklipu a filmů studentů filmových škol. Porota Českých vizí – Lenka Poláková, Martin Štoll, Anton Szomolányi . České vize nabízejí také různorodý doprovodný program pro všechny věkové kategorie. Pro autory bude připraveno mnoho dílen, seminářů a workshopů soustředěných na tvůrčí průpravu (např. Lekce o financování krátkého filmu, Lekce storyboardu). Workshop s názvem Dílna Osmička povede experimentální filmař Martin Ježkek, účastníky provede všemi produkčními fázemi natáčení na 8mm kameru. Novinkou letošního ročníku bude gamezone, která vzniká ve spolupráci s festivalem Animánie.

Po setmění můžete dorazit do Letního kina Roškotova divadla, kde budou promítány kultovní povídkové filmy. V sobotu 17. června bude v parku u Roškotova divadla probíhat Dětský den. S dětmi (ale i bez nich), si můžete přijít vyzkoušet různé animační techniky, zajít do lunaparku filmových vynálezů, za pomoci slunce vyvolat fotografii na triko, či v sobě probudit svého uměleckého ducha na workshopu malby v exteriéru. Těšit se můžete také na divadelní představení studentů JAMU, filmový kvíz, nebo na koncert ústecké kapely NOC.