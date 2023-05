Traktor Komunál Alžběta

Vážení přátelé a je to venku, po letech budování našeho areálu a získávání si vaší přízně jsme se rozhodli ke kroku, který věříme že vstoupí do dějin nejen zdejšího parketu, ale i širokého okolí. Obrovské podium osazené požadovaným zvukovým aparátem, doplněné obrazovými a pyrotechnickými efekty, umístěné na fotbalovém hřišti, které bude společně se stávajícím areálem tvořit nový prostor hoden této akce, která svojí produkcí bude přesahovat vše, co se do současné doby v Újezdu u Přelouče odehrálo.

Sen, ke kterému jsme postupně krok po kroku směřovali se příští rok stane skutečností a my všichni v Újezdu u Přelouče doufáme, že vás tu uvidíme co nejvíc a společně s vámi prožijeme akci o které se bude, v kladném, ještě dlouho vzpomínat.

