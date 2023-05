Divadelní prohlídky zámku Slatiňany

Zažijete vstřícnou atmosféru knížecí rodiny Auerspergů s pěti dětmi, která Vás nejen ráda obeznámí s rodovou tradicí, ale rovněž vás nechá nahlédnout do svého soukromí, do svých životních příběhů, do každodenních radostí i starostí svého pobytu na slatiňanském letním sídle, a to v provedení slatiňanského divadelního spolku Acord, z.s. Návštěvníci zažijí s knížecí rodinou její každodennost se všemi radostmi i starostmi. Během této "návštěvy" naši "hosté" poznají nejen Vilemínu a Franze Josefa z Auerspergu, ale také jejich pět dětí, komornou, učitelku baletu a francouzskou vychovatelku Saillet.

O návštěvníky se bude během prohlídky "starat" celkem 16 účinkujících. Malé slečny si budou moci zatancovat na lekci baletu s mladými princeznami a chlapci si zase mohou vyzkoušet své logické myšlení s mladými princi v zámecké učebně. V přízemí pak budou návštěvníci svědky příprav na rodinnou oslavu stříbrné svatby rodičů...