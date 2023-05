Pavla Boučková a František Vomáčka

Na Pavlu Boučkovou se moc těšíme. Už u nás také vystupovala, a to s pořadem Tetelení v písni. Zpívala i písničky ze svého CD Máří, chci tě pozvat na víno. Těší nás, že si tato vyhledávaná písničkářka a textařka ze Svitav ráda návštěvu Čečetkova statku zopakuje, tentokrát ji bude doprovázet František Vomáčka. "František má krásnou energii, při hraní s ním jsem šťastná," napsala nám Pavla a my to na jejím hraní s ním rádi pozorujeme.

Pavlínka je autorkou řady textů, její básničky jsou nádherné, mnohé texty získaly hudební podobu. Autorka většinou čerpá ze životních zkušeností, každodenního života, radostí a starostí. Je starostlivou a obětavou maminkou čtyř dětí. V roce 2006 jí v litomyšlské tiskárně vyšla sbírka básní "Krámek nezbytných zbytečností", a to pod záštitou manželů Šperlových. V roce 2010 vyšlo CD "Kytka divoká", nahrané s bigbeatovou kapelou Apropo. V letech 2010-2018 vystupovala s Jiří Michálkem, který ji doprovázel na kytaru při jejich společných vystoupeních. V roce 2017 spatřila světlo světa kniha "Máří, chci tě pozvat na víno" (slouží i jako obal stejnojmenného CD). Pavlínka je autorkou písní, tedy textů i melodií, i pro divadelní představení "Jak si postavit auto" podle knihy Martina Sodomky. Vytvořila hymnu basketbalového klubu Tuři Svitavy.

Možná, že vytvoří hymnu pro Tvořivý Čečetkův statek.