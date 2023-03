NAZARETH /GB/ TATA BOJS MIRAI TŘI SESTRY EWA FARNA KRUCIPÜSK TOTÁLNÍ NASAZENÍ TORTHARRY DUKLA VOZOVNA VYPSANÁ FIXA VLADIMÍR 518 & MIKE TRAFIK MŇÁGA A ŽĎORP MICHAL HRŮZA THE FIALKY 7KRÁT3 COVERS FOR LOVERS PAULIE GARAND HOUBA SMACK ONE CIRCUS PONORKA LIPO

a mnoho dalších

Čeká nás výroční, již 15. ročník festivalu JamRock. Doufáme, že konečně normální, žádnými epidemiemi či jinými „ranami osudu“ ovlivněný, ročník našeho festivalu. Začneme netradičně již 1. června na mezinárodní den dětí a my doufáme, že nám přinese právě tak spoustu hravosti a skvělé nálady.

Nazareth Nazareth je skotská rocková skupina, známá několika hard rockovými hity, stejně jako coververzí balady „Love Hurts“ z poloviny 70. let. Skupina byla založena ve městě Dunfermline ze zbytků polo-profesionální místní kapely The...

Tata bojs Tata Bojs je česká, resp. pražská alternativní hudební skupina, vznikla v roce 1988. Zakládajícími členy jsou Mardoša a Milan Cais, ve stálé sestavě hrají i Vladimír Bár, Dušan Neuwerth a Jiří Hradil. Jejich Nanoalbum získalo v...

Mirai Kapela, složená ze tří členů, vznikla v roce 2014 na základech členů skupiny Dolls in the factory (Šimon Bílý a Mirai Navrátil), kteří chtěli věci posunout novým směrem vůči českému publiku, k této dvojici se záhy přidal...

Tři sestry Tři sestry jsou česká hudební skupina hrající původně punk. Později inklinovala k různým stylům hudby přes rock, punk rock, občas i metal až po hardcore. Textařem, hlavním zpěvákem a nejznámější osobností kapely je Lou...

Ewa Farna Ewa Farna je zpěvačka polské národnosti se státním občanstvím České republiky. Působí v oblasti populární a rockové hudby, zpívá česky a polsky. Nejčastěji v Česku a Polsku. V roce 2014 se umístila na třetím místě v...

Krucipüsk Krucipüsk je česká hudební skupina, jejíž historie sahá až do roku 1991. Hraje převážně metal, thrash metal a hardcore. Jejími členy jsou: Tomáš Hajíček (zpěv), Davido Pavlík (kytara, zpěv), Pepe Křeček (basa,...

Totální nasazení Totální nasazení vzniklo z punk-metalové skupiny Dehöt, kterou tvořili čtyři spolužáci ze slánského gymnázia. Dehöt existoval asi půl roku a po odchodu zpěváka Viktora zanikl. Zbylá trojice v obsazení Martin - kytara, zpěv;...

Dukla Vozovna Kapela Dukla Vozovna vznikla na konci roku 1999 v hospodě ve Štěnci z podnětu známého undergroundového harmonikáře Jima Čerta. S ním také Dukla poprvé veřejně vystoupila. Poté se začala prosazovat v Pardubicích za pomoci...

Vypsaná Fixa Vypsaná fiXa je oblíbená česká hudební skupina hrající pop punk. Kapela vzešla v roce 1994 v Pardubicích z rozpadající se skupiny K.R.K. Její tvorba je proslulá zajímavými básnickými – často surrealistickými texty, jejichž...

Mňága a Žďorp Mňága a Žďorp je česká hudební skupina zastupující žánr alternativní rock. Kapela, pocházející z Valašského Meziříčí (přesněji odtud pochází zakládající jádro skupiny), se formovala již od roku 1983. Často se měnilo...

The Fialky Kapela The Fialky na české hudební scéně působí od roku 2000. Hrají punk rock ve střihu 77, který doplňují o prvky ska.