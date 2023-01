Sting My Songs v Pardubicích

Stingův koncert My Songs je bujará a dynamická show, v níž zazní jeho nejoblíbenější písně, které tento sedmnáctinásobný držitel ceny Grammy napsal během své slavné kariéry s kapelou The Police i jako sólový umělec. Po vyprodaném šestidenním vystoupení v londýnském Palladiu označil deník The Times koncert My Songs za "mistrovskou třídu"; "Sting zůstává nepopiratelně zručným umělcem s pozlaceným katalogem".

Koncert, který byl hudební cestou s hity jako "Fields of Gold", "Shape of my Heart", "Roxanne" a "Demolition Man", popsal The Telegraph jako "vzácnou lahůdku" a The Guardian Stinga ocenil jako "téměř bezkonkurenčního" s "dokonalou popovou alchymií". Fanoušci se mohou těšit také na "Englishman In New York", "Every Breath You Take", "Roxanne", "Message In A Bottle" a mnoho dalších.

Vaše původní vstupenky na tuto akci zůstávají nadále v platnosti.

