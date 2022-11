Pedagog, lektor osobního vývoje a autor úspěšných knih Najděte si svého Marťana nebo Máma není služka, máma je dáma přijal pozvání a vystoupí také v Pardubicích. Ve středu 30. listopadu přiblíží poznatky ze své praxe nejen rodičům. Začátek přednášky s názvem Ochutnávka selského rozumu je naplánovaný od 17 hodin v prostorách Dopravní fakulty Univerzity Pardubice, učebna EB-B1. Proč někteří rodiče s dětmi zbytečně bojují a jsou z výchovy unavení? Proč se v některých třídách nedá vydržet? Tyto a další otázky společně probereme a popovídáme si o starých a jednoduchých principech, které se dají použít jak v osobním životě, tak v každodenní práci s dětmi doma, ve školce i ve škole.

Těšit se tak můžete na srozumitelné postupy, které pomáhají vytvořit doma i ve škole pohodovou atmosféru. Vstupenky lze zakoupit prostřednictvím odkazu: https://bit.ly/herman-pardubice. Přijďte diskutovat či jen poslouchat, jste srdečně zváni. Výtěžek z akce (po odečtení nejnutnějších nákladů) bude věnován Montessori centru Elipsa Pardubice na jeho další existenci a provoz. Nad rámec základní ceny je možné při nákupu vstupenky zvolit cenu vlastní. Elipsa Pardubice, pořadatel akce, je nezisková organizace, která nabízí programy pro děti do 3 let, od 3 do 6 let, včetně podpory a vzdělávání pro rodiče.