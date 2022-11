Koncert k výročí sametové revoluce

Symfonický orchestr z Nového Města nad Metují poprvé přijíždí do Pardubic, aby připomenul listopadové události roku 1989.

Ve spolupráci s Pamětí národa se posluchači mohou těšit nejen na výběr toho nejlepšího, co česká klasická hudba nabízí (A. Dvořák: Slovanské tance, B. Smetana: Má vlast), ale také na promítání zpovědí disidentů.



Novoměstská filharmonie není na podiích žádným nováčkem. Funguje od roku 1960. Hrají v ní převážně studenti zapálení do hry na své nástroje, ale i nadšení amatéři, rodiče, zkrátka všichni, co mají v srdci klasickou hudbu.