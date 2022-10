Svatební veletrh Pardubice 2023

Poslední týden v lednu patří už tradičně Svatebnímu veletrhu Pardubice. 28. a 29. ledna 2023, v budově ČSOB Pojišťovny na Masarykově náměstí v Pardubicích budou připravena tři patra plná vystavovatelů. Vystavovatelé osobně poradí se svatbou od A do Z, nabídnou své služby, produkty a nejnovější trendy ve svém oboru. Svatební salóny nejen z Pardubic předvedou šaty pro nevěstu, ženicha, svatební maminky i tatínky, které budou v průběhu obou dní k vidění i na módních přehlídkách.

V sobotu 28.1.2023 od 10 do 17 a v neděli 29.1.2023 od 10 do 16 hodin. Lákadlem pro snoubence bude soutěž o svatební cestu do luxusního spa resortu v hodnotě 25.000,- Kč a o dárky v tombole. Více na www.svatebni-veletrh-pardubice.cz, FB a IG veletrhu.

Těšíme se na Vás, vstup na veletrh je i letos ZDARMA.