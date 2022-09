Komunál Podzimní turné 30 let Speciální host: Komunální odpad

Často za námi chodí naší fanoušci s tím, že by chtěli na koncertě slyšet nějakou tu skladbu, která už se jednoduše nevešla do našeho playlistu. Letos Komunál slaví 30 let, a tak je to příležitost trochu oprášit nějakej ten song, kterej už dlouho naživo nezazněl. Ale nebude to jen o tom. Na našem tour k 30 letům se můžete těšit jak na songy z éry Komunálního Odpadu, tak i na novější kusy v podání Komunálu. A věřte, že o překvapení nebude nouze. Čeká nás 8 tříhodinových koncertů, který už se pravděpodobně nebudou nikdy opakovat.

Rakve, hořící kříže, Morana... jsou jasný, ale bude i.....no nemůžeme to na Vás vybalit všechno najednou. Těšte se!

Doufáme, že se Vám show, kterou připravujeme, bude líbit, a že si to společně užijeme. My se těšíme neskutečně! Komunální Odpad + Komunál