Zahrádkářská a chovatelská výstava Svinčany 2022

Podzimní zahrádkářská a chovatelská výstava ve Svinčanech se uskuteční již po 41. pod záštitou Miroslava Krčila, člena rady pro životní prostředí, zemědělství a venkov. Výstavy jsou otevřeny v sobotu od 8 do 17 hodin a v neděli od 8 do 15 hod. Na zahrádkářské výstavě (v Zahradnictví Kubelkovi) uvidíte ovoce a zeleninu ze zahrádek Svinčany a okolí se soutěží o nejlepší výpěstky. Dále uvidíte květy jiřin ze Zahradnictví Dahlia (Luděk Brzák) a odrůdy hroznů vinné révy z Kunětické hory (Ing. Jiří Sedláček). Ochutnávky vína po celý víkend (Moravské vinařství Melchrt). Doprovodný program Sobota 17.9.2022 8:30 - Přednáška o protikroupovém dělu a ukázka následků poškození kroupami na ovocných stromech ve Svinčanech (Ing. J. Nevole) 9:30 - Mažoretky MEIBELIN ze Svinčan 10:15 - Discokabaret pro děti - Honza Popleta Z Popletova a Dj Daniel Jan 11:45 - Vyhlášení nejlepších výpěstků a předání cen 13:00 - Kreslené hádanky "Kde je to, co je to" vystoupení pro malé i velké děti a jejich doprovod, cca od 3 let (kreslič, humorista a ilustrátor Jan Honza Lušovský) 13:45 - Cimbálková muzika Kobylka s ochutnávkou vína od vinaře z Moravy 15:45 - Mažoretky MEIBELIN ze Svinčan 16:30 - Pohádka o krtkovi a zahradníkovi (představení zahrají zahrádkáři ze Svinčan) Neděle 18.9.2022 - Diskuzní kroužky o neobvyklých tématech 9:30 - Vliv fáze měsíce na růst rostlin 10:00 - Vliv světelného kořenu na zdraví člověka 10:30 - Jak si vypěstovat vlastní wasabi 11:00 - Zkušenosti s amatérským roubováním okurek a melounů 12:30 - Mažoretky MEIBELIN ze Svinčan 13:30 - Přednáška o víně od majitele vinice pod Kunětickou horou 15:00 - Ukončení výstavy • skákací hrad a nafukovací fotbalové hřiště (sobota i neděle) • malování na nafukovací balónky s Honzou Lušovským (sobota odpoledne) • dílničky a naučná stezka pro děti + facepaiting a třpytivé tetování (pouze neděle) • Numerologická poradna a věštění z karet (so 9:30-12:00;14:30-16:00) Vstup na ZAHRÁDKÁŘSKOU VÝSTAVU pro děti do 15ti let ZDARMA Stánkový prodej, občerstvení a parkoviště bude zajištěno. Tešíme se na Vaši návštěvu. Kontakt: zahradkarisvincany@gmail.com Web: https://www.zahradkari.cz/zo/svincany/ Facebook: https://www.facebook.com/zahradkari.svincany