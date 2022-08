Festival tetování 7.Tattoo Event Pardubice

Festival tetování VII.TATTOO EVENT Srdečně zveme na tradiční festival tetování který se bude konat v prostorech Congress Centra v Atrium Paláci v Pardubicích, za účasti více než 35 českých i zahraničních umělců, kteří budou přímo na místě tetovat a zároveň soutěžit o to nejlepší dílo. Takovou podívanou můžete vidět v našem kraji jen jednou za rok a nejen to... > Budete mít možnost shlédnout vše, co se týká trvalého tetování, od návrhu motivu až po samotnou realizaci a následné předvedení před odbornou porotou, která ocení ty nejlepší práce a také si můžete dát tetování na místě i udělat. > Vyzkoušet můžete i Airbrush tetování na pár dní, které je vhodné i pro děti. > Přijďte si vyzkoušet jak se tetuje a zakoupit si i potetované výrobky z kůže. > Pro pány bude k dispozici Barber Shop a pro dámy pletení francouzských copánků a copů po celý den a bez objednání. > Prodejní stánek veškerých potřeb pro tatéry kde vám i odborně poradí. > Soutěže také pro návštěvníky, celodenní moderovaná hudební produkce a mnoho dalšího... > Občerstvení a nápoje zajištěno na baru, Panorama kavárně i několika restauracích o patro níže. V přízemí najdete i venkovní posezení s kavárnou. > Venkovní dětské hřiště a také dětský koutek s hernou najdete v 1.patře. Více info na webu www.tattooevent.cz TĚŠÍME SE NA VÁS ! Sobota - 17.9. 2022 od 10:00 do 22:00 OC Atrium Palác 3. patro - Congress Centre Palác Masarykovo náměstí 2799 Pardubice (Proskleným výtahem u hlavního vchodu vyjeďte do 3. patra)