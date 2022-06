Koncert Dou NaBoso

Co je lepšího, než dvě energické ženy? No přece tři energické ženy Předvedly nám to loni, předvedou i letos. Aneta Vavřinková kytara, zpěv Anet je vokálním a energickým tahounem kapely. Již od útlého mládí řádí na podiích klubů i festivalech, kromě koncertování s maminkou Šárkou Vavřinkovou působila v kapelách Zvuková Zkouška a Mazzec. Na svůj denní chléb si vydělává divadelnictvím. Hudební ráz mají i její cestovatelské přednášky. Když zrovna nehraje, háže tenisák své fence Bru. Simona Olahová kytara, zpěv Síma je praktickým uměleckým vedoucím kapely. Prošla si kapelami Fofr, Párlet a Mazzec, již 15 let vede dívčí vokální kapelu Hlasy ve Tmě, koncertuje se sborem a předáváním hudebních zkušeností se i živí pod Kulturním centrem Lanškroun. Když zrovna nehraje, kuří. Ne, Síma není Anetina mamka !!!!! Joey Horáková kontrabas, zpěv Joey je benjaminek kapely. Původně flétnistka v kapelách Asi Ne a Hrnek, aktuálně basistka v Dou NaBoso a ToPinQui. Pracovní zařazení: nákupčí v automotive společnosti, toho času na rodičovské dovolené. Když zrovna nehraje, kojí. Cena vstupenky při online registraci 150 Kč, při zakoupení na místě 170 Kč.