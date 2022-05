Chyše, Kost a Nové Hrady u Litomyšle – to je trojlístek hradů a zámku, které se pro letošní rok stanou dějištěm letně poetického projektu Šlechtická sídla v souznění… Úspěšná série tří hudebních večerů konaných na českých sídlech šlechtických rodů zve již pátým rokem širokou veřejnost k poznávání historie i kulturnímu rozjímání. Každý z večerů totiž doprovází hudební vystoupení některé z významných osobností české scény. To vše zasazeno do letní atmosféry při sklence vína slibuje přítomným nevšední zážitek. Účast tentokrát přislíbili herečka a zpěvačka Dáša Zázvůrková, nové uskupení Spiritual kvartet a houslový virtuos Jaroslav Svěcený.

Třetí, poslední zámecký večer hosté 20. srpna navštíví zámek Nové Hrady u Litomyšle, který vlastní manželé Kučerovi. Závěrečný večer bude patřit klasické hudbě. Vystoupí pan Jaroslav Svěcený, který po skončení hudební části zájemcům představí několikery unikátní housle z dílny starých italských mistrů ze 16. století.

Vstupenky je možné objednat na emailu jb.jitka.blahova@seznam.cz nebo na telefonním čísle 737 256 811.

VÍCE INFORMACÍ ZDE