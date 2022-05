Vydejte se za večerním dobrodružstvím, které společně připravily Městská galerie a Turistické informační centrum Vysoké Mýto na pátek 24. června. Tradiční Noc v galerii si užijí především rodiny s dětmi. Zahájíme čtyři výstavy – v sále, ale také ve sklepení a na věžích; společně se skauty budeme lovit bobříky; projedeme se na koloběžkách; uvidíme na vlastní oči, jak vznikají loutky; zaposloucháme se do pohádkového koncertu… Noc v galerii plná zážitků Nenechte si ujít příležitost a navštivte galerii v neobvyklou dobu – v noci! Uplynul rok a Festival muzejních nocí je opět tady. Užít si ho ve Vysokém Mýtě mohou malí i velcí. Tentokrát se za uměním, které se představuje hravou formou, můžete vypravit jen pár dnů před začátkem prázdnin, a to v pátek 24. června. Začínáme v 17 hodin.

Hlavním stanem je budova starého soudu na náměstí Přemysla Otakara II., kde pod jednou střechou sídlí galerie a infocentrum. Hned při příchodu se ve foyer setkáte s veselými loutkami Gabriely Podroužkové. Autorka bude celý večer přímo na místě vytvářet další pohádkové postavičky a vy jí můžete koukat pod ruce. Pokud máte dost kuráže, sejdete do sklepení, které se na léto promění v peklo. Protože však vysokomýtská loutkářka neumí vytvářet zlé čerty, bude to milá návštěva v podzemí. V hlavním sále úderem páté hodiny začne vernisáž výstavy Za dobrodružstvím. Expozice s několika herními prvky představí tvorbu akademického malíře Václava Junka, spolukreslíře Rychlých Šípů ale také ilustrátora Červeného slabikáře, z něhož četli ve škole naši prarodiče. Slavnostního zahájení s táborovými písněmi se zúčastní autorova vnučka Petra Čvančarová a také jeho syn Václav Junek, s nímž bude také příležitost pobesedovat. Spolu s vysokomýtskými skauty se pustíte do lovení bobříků. Plnit úkoly začnete v hlavním stanu a jednotlivá zastavení vás dovedou až do skautské klubovny na náměstí Vaňorného, kde galerijní noc vyvrcholí před zvonicí. Mezi tím se však můžete na náměstí Přemysla Otakara II. projet na koloběžkách z půjčovny Turistického informačního centra Vysoké Mýto a občerstvit se u stánku s dobrotami. Během večera zahájíme letní sezonu na dvou přístupných věžích. Litomyšlskou bránu na celé prázdniny vyzdobí práce žáků Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ, o. p. s. Výstava s názvem Když na věži svítá začne jejich vystoupením na prostranství před branou v 18.30 hodin. Potom, kdy vystoupáte vzhůru, prohlédnout si, co vše zvládnou vytvořit děti s hendikepem, můžete zamířit ke zvonici. Zde začne v 19.15 hodin pohádkový koncert Cvrčkova cesta domů. Hrát a zpívat pod širým nebem bude duo Cricket&Snail (Cvrček&Šnek). Když setrváte i po skončení hudební pohádky, zhlédnete malou módní přehlídku oděvních doplňků z krajky a hedvábí. Ta bude totiž součástí vernisáže výstavy Barevný svět krajky a loutky, které potrvá až do září právě ve zvonici. Svoji textilní tvorbu (loutky, batiku, krajku) ve třech poschodích věže naaranžují výtvarnice Hana Kozubová a Iva Vanžurová. Slavnostní zahájení by mělo začít ve 20 hodin. Celý večer jsou vstupy zdarma a veškeré prostory pro vás budou otevřené do 22 hodin. Užijte si setkání s uměním v jeho různých podobách.