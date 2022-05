Zúčastněte se castingu do soutěže Schwarzkopf Elite Model Look ČR 2022 v Paláci Pardubice

V Paláci Pardubice bude i letos probíhat casting do prestižní soutěže Schwarzkopf Elite Model Look ČR. Konat se bude 17. května od 15 hodin a zúčastnit se mohou slečny ve věku 13 až 21 let s výškou nad 170 cm a mladí muži ve věku 15 až 23 let s výškou nad 183 cm. Odpolednem bude provádět ambasador soutěže, digitální kreativec a youtuber Martin Carev. Každá mladá slečna či mladý muž, co někdy toužili po dráze modelky a modela, si nyní mohou splnit svůj sen. V Paláci Pardubice se 17. května uskuteční casting do světoznámé modelingové soutěže Schwarzkopf Elite Model Look. Akce bude probíhat od 15 hodin a vítáni jsou jak soutěžící, tak fanoušci. Casting bude začínat vstupním pohovorem se zástupci modelingové agentury Elite a účastníci získají dárky od partnerů projektu. V rámci programu bude probíhat losování o výrobky vlasové kosmetiky Schwarzkopf, dekorativní kosmetiky The ONE od Oriflame, vlasového stylingu Rowenta a předplatné časopisu Elle. Schwarzkopf odborníci budou také radit zájemcům, jak se starat o vlasy, aby nedošlo k jejich nadměrnému zatěžování. Součástí programu bude i přehlídka. Modelky a modelové z agentury Elite Model Management Prague budou předvádět nové trendy v oblasti účesů a barev značky Schwarzkopf, která je již více než 120 let průkopníkem ve světě vlasové péče a stylu a neustále pracuje na spojení odbornosti a kreativity. Výsledky castingu budou známy nejpozději 14 dnů po ukončení všech castingů ve všech městech. Kontaktováni pak budou soutěžící, kteří postoupí do užšího výběru. Vybrané dívky a mladí muži se následně zúčastní vyhlášení výsledků, jež se uskuteční v červnu Praze. Vítězka a vítěz národního finále budou reprezentovat Českou republiku na světovém finále soutěže Elite Model Look. Přijďte 17. května do Paláce Pardubice a zkuste své štěstí či si jen dopřejte příjemné odpoledne. Bližší informace se dozvíte na webových stránkách Paláce Pardubice www.palacpardubice.cz v sekci Aktuality. Pro další informace prosím kontaktujte: Double-U PR, s. r. o. www.double-u.cz Adéla Kubaštová PR Consultant Tel.: +420 739 496 293 E-mail: adela.kubastova@double-u.cz