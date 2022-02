17. ročník Pardubického letního kina

Pardubické letní kino je největším letním kinem v České republice a svým rozsahem, počtem projekcí a délkou trvání nejen tuzemským, ale i středoevropským unikátem. Milovníci filmu i filmaři samotní si ho za 16 let jeho existence velmi oblíbili, což může potvrdit 900 tisíc spokojených diváků a také řada osobností, které do letního kina pravidelně jezdí představit své filmy. Nejen díky tomu se každý ročník těší velkému zájmu médií. Úspěch Pardubického letního kina Pernštejn se samozřejmě nezrodil ze dne na den. Po celá léta jeho konání jsme velmi dbali na zachování tří klíčových zásad, které je v porovnání s akcemi podobného druhu činí velmi specifickým: je to především speciální dramaturgická skladba programu, kvalita produkčního zajištění, včetně mimořádně rozsáhlé propagace a v neposlední řadě absence vstupného. Významným specifikem, které Pardubické letní kino odlišuje od ostatních kulturních podniků podobného druhu, je ucelená dramaturgie. Filmy pečlivě vybírány tak, aby si každý divák odnesl co nejkomplexnější obraz o současné kinematografii. Pro zasvěcenější filmové diváky jsou připraveny jako bonusy filmové minifestivaly, ať již přehlídky vzdálené zahraniční tvorby, nebo retrospektivy významných tuzemských režisérů. Jednotlivé dny v týdnu jsou zasvěceny různým žánrům, takže si návštěvníci mohou sestavovat program dle vlastních potřeb a chutí.