Arakain 40LETour

Pražská skupina Arakain je už dávno pevnou konstantou na rockovém poli Československa i Česka. A je to tak dávno, že si málokdo uvědomí, že už uplynula čtyři desetiletí, co parta nadšenců dala v roce 1982 tuhle kapelu dohromady.

Samozřejmě, že první sestava nevydržela běh času a během tolika let soubor doznal několika změn, když ze starých časů už zůstali jen oba kytaristi. Ale současná sestava je s výjimkou nového basisty také takřka dvacetiletá, což svědčí o dobrých základech, které dostala tahle kapela do vínku. A protože právě letošní rok je tím jubilejním, rádi by si "Kaini" připomněli spolu se svými fanoušky zásadní milníky svoji kariéry na koncertech, které se budou snažit neopomenout žádný z hitů jejich bohatého repertoáru. Jarní 40 LETour 1 bude první části takoveho výběru, který se do jednoho koncertu nemůže vejít a proto bude mít pokračování i na podzim dalšími koncerty 40 LETour 2, aby si fanoušci mohli užít všechny nejoblíbenější skladby od začátků kapely až po současnost. Opravdový a věrný fanoušek Arakainu si určitě nenechá ujít výjimečné koncerty této sezóny a stane se tak důležitou součástí toho neuvěřitelného pocitu, který může spolu s kapelou prožít a který pak na konci sezóny vyvrcholí velkým výroční koncertem v hale O2 universum v Praze.