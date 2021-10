JE TO SPÍŠE TAKOVÉ DOKU-DRAMA Blížící se poličská premiéra nového filmu o Bohuslavu Martinů proběhne za účasti herců a jeho tvůrců

26. října 2021 proběhne v Poličce promítání filmu vycházejícího ze stejnojmenné knihy skladatelovy manželky Můj život s Bohuslavem Martinů. Slavnostní poličská premiéra filmu se uskuteční za účasti tvůrců a herců. Film je poctou skladateli k 130. výročí jeho narození. Na jaře tohoto roku v rodném městě slavného skladatele natáčela Česká televize některé scény z filmu Můj život s Bohuslavem Martinů. Režisér snímku a spoluautor scénáře Jakub Sommer se pro film inspiroval stejnojmennou knihou skladatelovy manželky Charlotty. Film vznikl v České televizi v koprodukci s rakouskou televizí ORF a Nadací Bohuslava Martinů. Slavnostní premiéra filmu proběhla v rámci 58. ročníku Mezinárodního televizního festivalu Zlatá Praha 24. září 2021. Druhá slavnostní premiéra se uskuteční 26. října v Tylově domě v Poličce. „O Bohuslavu Martinů bylo již natočeno mnoho dokumentárních filmů. Proto jsem si říkal, že aby to mělo smysl, bude potřeba to pojmout jinak, více moderně. Tvar, který se pokoušíme natočit, je spíše takové doku-drama. To znamená, že podle skutečných událostí rekonstruujeme různé situace z jeho života," vysvětluje režisér Jakub Sommer formu, kterou je příběh slavného skladatele vyprávěn. Snímek začíná v 60. letech 20. století, tedy již po smrti skladatele. Manželka B. Martinů Charlotta a Bohuslavův přítel a životopisec Miloš Šafránek vzpomínají na společné zážitky. Pomáhají jim v tom i skutečné dobové fotografie a filmové materiály, které byly poskytnuty také ze sbírek Městského muzea a galerie v Poličce. V hlavní roli Bohuslava Martinů se diváci mohou těšit na herce Petra Stacha, Charlottu Martinů ztvárnila Tereza Hofová a v roli Miloše Šafránka se objeví Ondřej Kavan. Je až překvapivé, jak jsou všechny tři hlavní herecké figury fyzicky podobné reálným postavám. V rodném městě skladatele filmaři natáčeli scény z jeho dětství na přelomu 19. a 20. století a také závěr celého filmu (70. léta), kdy po přenesení ostatků Martinů do Poličky vzniká jakási pieta na hřbitově, u hrobu Martinů. S filmaři jsme se mohli potkat v lokacích poličského náměstí, v rodné světničce na věži kostela sv. Jakuba, ve třídě B. Martinů v poličském muzeu, na hřbitově sv. Michaela, v lesoparku Liboháj. Některé scény byly natáčeny i v okolí Poličky, např. v Telecím u řeky Svratky. Zde Petr Stach musel absolvovat filmové záběry v ledové řece a nutno dodat, že teploty se pohybovaly max. okolo deseti stupňů. Ve filmu si mimo jiné zahrálo více než 40 poličských komparzistů. Pocity z nového filmu a natáčení vyjadřuje Ellen Erbesová z poličské pobočky Společnosti Bohuslava Martinů: „Myslím, že vzniká mimořádné dílo s moderním, intelektuálním a uměleckým pojetím. Talentovaný režisér Jakub Sommer se obklopil precizním tvůrčím týmem. Natáčení v Poličce a okolí se neslo v příjemné atmosféře a i ten „nejposlednější“ komparzista měl pocit, že je ten nejdůležitější. Poličští „herci“ byli rádi, že se mohli podílet na filmu, který oslavuje genialitu Bohuslava Martinů.“ Neváhejte a nechte se vtáhnout do komplikovaného, ale krásného světa geniálního hudebního skladatele, který si svou hudbou získal nejen evropské, ale i americké a japonské posluchače.