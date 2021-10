Město Polička se opět inspiruje nápady studentů architektury FA VUT Brno

Město Polička i v letošním roce přijalo nabídku ke spolupráci s Fakultou architektury Vysokého učení technického v Brně. Vystaveny budou práce studentů, kteří se zabývali návrhem projektu bydlení na okraji města Poličky a v rámci svých semestrálních prací zpracovali předem dohodnutá témata využitelná konkrétně pro naše město. „Studenti si kladli různé otázky. Jak by měla vypadat výstavba na okraji města a proč předměstí dnešních měst vypadají tak, jak vypadají? Musí tomu tak být? Jaká je alternativa běžnému satelitu? Proč typický Čech touží po rodinném domě? Stavíme smysluplně, či ne? Stavíme řídce, anebo hustě? Využíváme krajinu efektivně? Jaká je odpověď architekta na tyto otázky? Co může architekt nabídnout současným městům a společnosti? Je vůbec možné hledat skrze architekturu dostatečné řešení těchto problémů? Na základě společného uvažování vzniklo několik návrhů, které budou vystaveny v atriu poličského muzea,“ uvádí kurátor projektu a proděkan FA VUT Ing. arch. Radek Toman. „Za zmínku jistě stojí i to, že projekt studentky Klarisy Kyselkové získal ocenění pro nejlepší bakalářskou práci vytvořenou na Fakultě architektury VUT v Brně,“ dodává.

Vernisáž se uskuteční v pátek 15. října 2021 od 17.00 hodin za účasti autorů. Úvodní slovo pronese Ing. arch. Radek Toman, proděkana pro vnější vztahy FA VUT Brno. Výstava potrvá do 14. 11. 2021. Více na www.cbmpolicka.cz