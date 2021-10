Muzeum to rozjíždí! poznatky a zážitky vozí do škol a školek v okolí

V této nesnadné době, kdy je pohyb školních skupin omezený a žáci tak přichází o zážitky a hravé učení, které jim poličské muzeum pravidelně poskytovalo formou výstav a vzdělávacích programů, rozhodli jsme se pro neobvyklý krok. Přibližujeme žákům témata z historie a umění, a to tak, že je přivezeme přímo k nim! „Dlouhodobým cílem našeho muzea je přiblížit žákům a studentům různá témata, a to prostřednictvím interaktivních výstav a speciálních vzdělávacích programů. Přestože uplynulé období spojené s Covid-19 změnilo mnohé, svého cíle se chceme držet i nadále,“ uvádí autorka projektu a ředitelka muzea Mgr. Pavla Juklová. Stálo to nemálo úsilí a týmového ducha, ale nakonec se vše podařilo a interaktivní mobilní programy do škol a školek se doslova rozjely do okolí. Prvním programem byl Pravěk v ruce spolu s Hliněnou dílnou. ZŠ Telecí byla dle svých slov velmi spokojena a program vyhodnotila jako přínosný i v rámci Školních vzdělávacích programů (ŠVP) a šablon. A jak projekt vznikal? Při výběru témat se vycházelo z pestrosti muzejních sbírek a zároveň bylo zohledněno jejich uplatnění ve ŠVP, aby byly přínosem a doplnily probíranou látku. První tři pilotní programy jsou zaměřeny na historii a umění a je možné je doplnit tvořivou dílnou. Program je vytvořen pro každou cílovou skupinu (děti MŠ, žáky I. a II. stupně ZŠ), liší se rozsahem informací i volbou výukových metod a je tak přizpůsoben úrovni znalostí a schopností žáků různého věku. Realizace a vedení programů se ujali zkušení muzejní lektoři s dlouholetou praxí. „Základ celého projektu tvoří již zmíněné muzejní sbírky, které mohou vyprávět, umí dokreslit historické události, přiblížit osobnosti našich dějin nebo jsou názornou ukázkou zručnosti a dovednosti našich předků. Dalším důležitým prvkem je aktivní poznávání podpořené volbou výukových metod, které staví na interakci, osobním prožitku a přímém kontaktu s vybranými předměty. Zejména hra a tvořivý přístup pak otevírají přirozenou cestu ke vzdělání,“ popisuje projekt lektorka Mgr. Simona Valachová. Více informací a nabídku programů naleznete na www.cbmpolicka.cz