Někdo přijde

On a Ona jsou dokonalý pár. Dlouho se hledali. Pak zatoužili odjet, odjet ode všech. Být sami. Tam na konci světa, kde burácí vítr a mořské vlny, se vynoří první pochybnosti o vlastních rozhodnutích a s nimi i neznámý Muž.

Spisovatel Jon Fosse (*1959) debutoval v 80. letech románem Červeně, černě (1983) a od té doby vydal desítky knih. Kromě románu se věnuje povídce, krátké próze, lyrice, dramatu, esejistice i literatuře pro děti. Obdržel několik prestižních literárních cen a jeho knihy byly přeloženy do mnoha jazyků. Psaní divadelních her se věnuje od 90. let a dnes jich má na kontě více než třicet. V rodném Norsku je po Henriku Ibsenovi považován za předního dramatika, celosvětově se řadí k nejhranějším severským autorům.