Zkušená sestra Aloysius, představená chlapecké církevní školy, zastává přísné morální zásady a věří, že kázeň a poslušnost je to nejlepší, co chovancům své školy může dát do života. Její mladá optimistická kolegyně oplývá laskavou shovívavostí a empatickým individuálním přístupem k žákům, což sestra Aloysius pokládá za naivitu. Novicka s vštípenou úctou k autoritám jí pokorně svěří nebezpečné podezření na otce Flynna, charismatického učitele náboženství a tělocviku: „Otloukánek“ školy, dvanáctiletý Donald Miller, se ze schůzky s ním vrátil zjevně rozrušený. Nastane lítý boj, ve kterém sestra Aloysius obviní otce Flynna ze zneužívání dítěte. Neoficiálně vyslýchán je on i Donaldova matka. Sestra Aloysius na základě jejich výpovědí koná neúprosně. Ale je si skutečně jista, že jedná správně?

Strhující, jímavá hra Američana Johna Patricka Shanleyho (*1950) získala několik celosvětově prestižních cen a roku 2008 byla zfilmována s Meryl Streep v roli Aloysius a Philipem Seymourem Hoffmanem v roli Otce Flynna.