Město Polička vám nejen ve svátek nabídne to nejlepší ze svých atraktivit. Navštívit můžete rodnou světničku slavného hudebního skladatele ve věži kostela sv. Jakuba ve výšce 36m, část městských hradeb obepínají historické jádro města nebo interaktivní hernu pro děti i hravé dospělé.

Na výstavě HRÁTNICE aneb Hravá radnice na vás čekají skládačky, hlavolamy, kvízy i dovednostní hry všeho druhu. Originální truhlářské exponáty slibují zábavu pro malé, větší i velké. Můžete si zahrát například minigolf, domino či kuželky. Z dílů postavit lomený oblouk, pyramidu nebo pravěkou nádobu. Trpělivost prověříte při sestavování pohádkového orloje, taktiku u bitvy lodí, spolupráci u balancovníku a vědomosti u mapy světa. Jestliže patříte mezi milovníky moderního umění, pak je nově otevřená výstava 14 v Poličce to pravé pro vás. Název odkazuje na počet umělců, jejichž díla jsou v Poličce vystavena. Jsou to Vojtěch Donát, Pavel Herynek, Magdalena Jílková, Markéta Kolářová, Ivana Machová, Jana Paulíčková Vlčková, Ludmila Pillmayerová , Marek Rejent, Zbyšek Sion, Martin Šmíd, Veronika Šrek Bromová, Jan Štěpánek, Jiří Štourač a Miroslava Zychová. Navštívit můžete mimo jiné i stále expozice a vrátit se tak třeba do středověku, vyzkoušet si tíhu brnění nebo si obléknout historické kostýmy. Vystřelit z laserové pušky nebo zkusit odměřit loket plátna. Autentičnost výletu do historie podtrhne vystoupání na ochoz městských hradeb, jedněch z nejzachovalejších ve střední Evropě.

Hradební zeď má úctyhodnou šířku 2 až 2,25 m, je až 8 m vysoká, zpevněná 19 půlválcovými do města otevřenými baštami. Pokud patříte spíše mezi milovníky výšek a rozhleden, neváhejte vystoupat 194 schodů přímo do rodné světničky nejslavnějšího poličského rodáka a hudebního skladatele Bohuslava Martinů. Ta se nachází ve věži novogotického kostela sv. Jakuba a skýtá krásný výhled na město a okolní krajinu z výšky 36m. Neváhejte a využijte volného dne k načerpnání nových zážitků a vědomostí. Dveře muzea jsou vám otevřena od 9.00 do 16.00 hodin.