V sobotu 14. srpna bude na Veselém Kopci u Hlinska od 9.00 do 17.00 hodin připraven program nazvaný Vezmi cep pojď na mlat

Návštěvníkům se nabídne jedinečná možnost ukázek zpracování tradičních zemědělských plodin. Například se dozví, jak se mlátilo cepem obilí a k čemu byly dobré říkanky, které se při tom používaly, co to byl povříslovač nebo čím se mohl pohánět mačkač ovsa. Některé z těchto ukázek si návštěvníci budou moci také vyzkoušet.

Den na Veselém Kopci jistě zpříjemní svým vystoupením také Dechová kapela Radovanka z Jiřic.

Vstupné: dospělí 140 Kč, děti 6–15 let 70 Kč, studenti 15–26 let, senioři nad 65 let 120 Kč, rodinné (2 dospělí a max. 4 děti 6–15 let) 280 Kč

Trvání programu: od 9.00 do 17.00 hodin (areál Veselého Kopce otevřen od 9.00 do 18.00 hodin)