Skauting na Chrudimsku

17.9. – 28.11.2021 (vernisáž 16.9.)

Skauting je celosvětový fenomén, jehož vznik sahá do počátků 20. století. Hrál a dodnes hraje významnou úlohu ve výchově dětí a mládeže. Celosvětově má organizace přes 60 milionů členů, Junák – český skaut pak sdružuje okolo 68 tisíc skautů a skautek. Jak ale vypadala historie a vývoj skautského hnutí na Chrudimsku? Co přináší skauting dnes? To všechno se dozvíte na naší výstavě.

Otevírací doba