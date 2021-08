Evžen Sobek: Blue Dreaming

Výstava s názvem Blue Dreaming významného českého fotografa Evžena Sobka (*1967), absolventa Institutu tvůrčí fotografie v Opavě, zakladatele Fotoškoly Brno a mezinárodní fotografické soutěže Frame, tematicky navazuje na koncepci letních výstav v Domě U Jonáše. Ve svých dokumentárních fotografiích z cyklu Europe in blue a Life in blue zahalených do pastelové modré barvy zachycuje Sobek s lehkým ironickým a až znepokojivým pohledem drobná dramata jedinců snažící se překonat diktát doby. Na snímcích z cyklu Life in blue autor zaznamenává volnočasové aktivity určité skupiny lidí u vodní nádrže Nové Mlýny na jihu Moravy, kteří se zde rozhodli vytvořit svůj druhý domov v bizarních architektonických artefaktech. Dokumentace do jisté míry specifického sociálního fenoménu vzbuzuje otázky, které si divák při pohledu na fotografie klade. Kdo ve skutečnosti jsou lidé na fotografiích? Snad kutilové, nadšenci, útěkáři nebo jihomoravská obdoba chatařů a chalupářů? Jak zde tráví svůj volný čas? Meditací, sportem, rybařením, nebo si snad žijí vlastní sen spokojeného života při pozorování nebesky modré, nekonečné vodní hladiny?

