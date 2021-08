Výročí 100 let narození - akademický sochař Milan Knobloch

Jeho dílo čítající přes 400 položek a zahrnuje medaile, busty, památníky, poštovní známky i pamětní desky. Jsou k vidění u nás i v zahraničí, např. v Britském muzeu v Londýně, ve Státním muzeu v Berlíně či ve Státní opeře v Hamburku. Polička se může chlubit hned několika jeho uměleckými díly. Nejznámější je socha Bohuslava Martinů v nadživotní velikosti, slavnostně odhalená v roce 1990 za přítomnosti tehdejšího prezidenta Václava Havla.

Ne všichni jej znají jménem, dozajista každý obyvatel Poličky ale viděl některé z jeho děl. Přinejmenším sochu Bohuslava Martinů, která stojí v poličském parku, bude znát mnoho z vás. Řeč je o akademickém sochaři Milanu Knoblochovi, který se celoživotně systematicky zajímal o osobnosti českého umění. Nejznámější je již zmiňovaná socha B. Martinů a zajímavostí je, že při její tvorbě Knobloch konzultoval své pojetí se skladatelovým pamětníkem Jiřím Muchou. Po čase pro rozhlas vzpomenul, že ho Muchovy poznámky správně navedly: „Říkal, že musí být nenápadný, až stydlivý a to, myslím, že se mi v té soše podařilo.“ „Osobnosti Bohuslava Martinů se Knobloch profesně věnoval již dříve. Je autorem moderního náhrobku na rodinném hrobě poličského hřbitova, vytvořil jej ve spolupráci s architektem Vladimírem Rybákem. Žulový náhrobek z roku 1984, na němž jsou patrné plastické hudební motivy, a je vytesán citát z kantáty Otvírání studánek, je zapsán do seznamu kulturních památek. M. Knobloch byl také u snímání posmrtné masky Martinů, a vytvořil její odlitek, jenž byla vyhotovena u příležitosti exhumace a převozu ostatků skladatele ze Švýcarska do Poličky v roce 1979, a kterou naleznete v expozici věnované životu a dílu Martinů. A konečně je Knobloch, jenž byl celoživotně ceněn jako skvělý medailér, také autorem medaile vytvořené pro město Polička s portrétem Bohuslava Martinů na rubové straně.

Mimo Poličku vytvořil ještě bustu B. Martinů, která je vystavena ve vstupní hale sálu B. Martinů v Lichtenštejnském paláci v Praze či bronzovou pamětní desku skladatele s jeho přítelem Stanislavem Novákem v rodišti Nováka Smiřicích,“ uvádí muzikoložka muzea Doc. Monika Holá,PhD. „10. srpna uplyne rovných 100 let od Knoblochova narození. Osobnost a dílo tohoto umělce si budeme moci připomenout po celou sezónu mini-výstavou v poličském muzeu, v den výročí, tedy 10. srpna 2021 v 18.00 hodin pak proběhne vzpomínkový akt v parku u sochy B. Martinů. Hudebně akci podpoří Mužský pěvecký sbor B. Martinů, jenž byl založen na sklonku roku 2019, ale vzhledem k nucené covidové přestávce ještě veřejně nevystoupil. Bude to tedy jeho poličská premiéra,“ dodává.