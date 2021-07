Z tajného deníku Smolíčka Pé

Svět je jako gramofonová deska a otázkou je, do jaké dráhy se jehla zarazí. Když k Jeskyňkám, tak jste Smolíček… Však to znáte, poslouchat rodiče je někdy těžké, zvlášť, když je táta jelen. Ke všemu trochu staromódní, který neumí připravit pořádnou oslavu s tancem a dortem. Koho by bavilo být na své narozeniny sám? A Jeskyňky jsou tak dobré tanečnice, ach…(Damúza)

Loutková pohádka v podání divadla Damúza