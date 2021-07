Léto je v plném proudu, pojďme si ho užít s výbornými burgery! Před Palácem Pardubice proběhne na konci července Burger Street Festival, na kterém budete moci ochutnat nejrůznější druhy burgerů z celé země. Burger Street Festival se letos bude konat před Palácem Pardubice podél Masarykova náměstí, venku na čerstvém vzduchu.

Akce bude probíhat více dní, a to od 30. 7. do 1. 8. 2021. Festival začne každý den vždy v 10 h a končit bude až ve 21 h, pouze poslední den budou moci návštěvníci užívat burgerových radovánek jen do 20 h. Vstupné je zdarma, v klidu se tak můžete jít na akci pouze podívat a rozhodnout se až na místě, zda ochutnáte i úžasně plněnou housku, nebo se zúčastníte pouze jako divák. Silná sestava jede na Burger Street Festivalu tradičně z Brna. U Dřeváka Grill & Bar se pokusí u návštěvníků prosadit se svými jedinečnými preclíkovými houskami a po odmlce se do festivalového lineupu vrací i Burger Inn. Z opačné strany země pak přijede Burger Saloon, který hraje na westernovou notu a jedlíkům nabízí netradiční burger v červené housce. A barvy „domácích“ – tedy alespoň geograficky – bude hájit bistro Choosy z Hradce Králové. U Choosy a také u JJ Grill Bill si na burgeru mohou pochutnat i ti, kteří nejedí maso. Tito burgermakeři budou nabízet i vegetariánskou variantu americké speciality. O sladkou tečku se na festivalu postarají smažené skořicové tyčky Los Churros, nebo rolovaná zmrzlina Frozen, kterou zmrzlinář připraví přímo před očima zákazníka z jogurtu, smetany a vybraných ingrediencí, které si mlsal poručí. Na akci nebudou chybět ani soutěže a nejrůznější ochutnávky. Na své si tak přijde opravdu každý!