Že se hudba o poznání lépe užívá ve společnosti druhých se budou letos v létě moci na vlastní uši přesvědčit všichni návštěvníci Dolní Morava Open Air. Během prázdnin do horského resortu Dolní Morava, do areálu U Slona, zavítají hned tři hvězdy české populární hudební scény. Těšit se můžete nejen na letní výlet do hor, ale také na Tomáše Kluse, MIG 21 a skupinu MIRAI.

Všichni milovníci přírody a hudební fanoušci se mohou těšit na jedinečná vystoupení. Hned první prázdninový víkend, 4. července vystoupí Jiří Macháček a jeho MIG21, další víkend se zase údolím rozezní kytara Tomáše Kluse. Termín 13. srpna bude patřit frýdecko-místeckým rodákům, skupině MIRAI. Kvalitní hudba a nádherná příroda se snoubí na Dolní Morava Open Air.

4. července Mig 21

11. července Tomáš Klus

13. srpna Mirai

Resort Dolní Morava je ideálním místem pro aktivní, zážitkovou dovolenou. Vedle horské a bobové dráhy mohou milovníci panenských hor navštívit Stezku v korunách stromů nebo naopak sestoupit 450 metrů podzemí do Stamichanovy štoly. Komu nestačí lehká horská turistika může své síly otestovat v adrenalin parku nebo nabrat kilometry v trail parku.

Naplánujte si dovolenou na horách včas a užijte si letní dny obklopeni rodinou a přáteli, ve společnosti předních českých kapel.