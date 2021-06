Je tu šestý ročník divadelního festivalu pod širým nebem s podmanivou atmosférou. Poslední týden v červenci pardubický zámek ovládne láska ve všech jejích podobách. Open air uprostřed Čech Pernštejnlove letos nabízí zajímavý divadelní koktejl.

V hlavním programu během pěti dnů čeká diváky jedenáct inscenací na třech scénách. Hrát se bude na obou nádvořích a v šapitó na prvním zámeckém rondelu.

Startujeme v úterý 27. 7. 2021 od 21:00 s ujetou komedií Srnky v podání Divadelního studia D3, Karlovy Vary. Soubor se divákům s úspěchem představil loni, kdy uvedl titul Tři verze života. Srnky jsou příběhem o dirigentovi, kterému po autonehodě transplantují oční víčka. Karlovarské D3 má za sebou desítky úspěšných repríz a řadu cen za své zpracování tohoto bláznivého kousku dramatika Tomáše Svobody.

Ve středu 28. 7. 2021 se od 18:00 můžete těšit na dvě černočerné autorské komedie nekorektního pardubického uskupení Divadlo Tří. Čeká vás detektivka Podraz a svérázná jednoaktovka Mýdlo špiní charakter.

Ve středu 28. 7. 2021 ve 21:00 vtrhne na hlavní scénu na zámecké nádvoří mladý a neklidný soubor Ductus Deferents, který tvoři studenti herectví pražské DAMU. Autorská inscenace mladých umělců, kteří se utrhli z divadelního řetězu, se jmenuje R+J Cestopissing. Hra o cestování časem na pozadí lidského chtíče a dnešních společenských témat nás vezme do roku 2048.

Ani letos jsme nezapomněli na náročného diváka. Přivážíme na Pernštejnlove titul Cikánský boxer. Filip Teller ho s mimořádným diváckým úspěchem, i ohlasem odborné kritiky hraje od roku 2016. Monodrama vychází ze skutečného příběhu boxerské hvězdy Johanna Trollmanna, zvaného „Rukeli“. Inscenaci uvidíte ve čtvrtek 29. 7. od 18:00 v šapitó.

Geisslers Hofcomoedianten se vrací do Pardubic už po třetí! Tentokrát vám ze své specifické poeticky nabídnou Dvě komedie v komedii. Ve čtvrtek 29. 7. 2021 vás čeká milostná zápletka, divadelní hříčka plná iluzí a fantazie. A písně nejen o lásce.

V loňském roce jsme vám poprvé představili formát Rande na slepo. Princip spočívá v tom, že vám neprozradíme, na jakou inscenaci vlastně jdete. Může se jednat skutečně o cokoliv. Ale abyste přece jenom nějaké indicie měli, tak napovíme: žánrově půjde o něco naprosto jiného než loni, hrát se bude na vnitřním nádvoří, představení sice trvá jen půl hodiny, ale slibujeme umělecký zážitek i humor. Začínáme v pátek 30. 7. 2021 v 18:00.

Kultovní divadelní spolek Kašpar míří na Pernštejnlove! Navíc k tomu přiveze slavný semaforský muzikál Jonáš a tingl-tangl. V pátek 30. 7. od 21:00 na hlavním nádvoří zazní písně Suchého a Šlitra. Nechte se unést půvabem inteligentního humoru.

Sobota 31. 7. 2021 bude velkou divadelní náloží pro celou rodinu. Startujeme v 10:00 pohádkou pro úplně nejmenší publikum Znáte Kačenku? Pro předškoláky pak v 11:00 máme Neposlušná kůzlátka. Obě pohádky zahraje lidový loutkář Jiří Polehňa v šapitó.

Sobotní program 31. 7. 2021 pokračuje v 18:00 scénkami, které už dávno znáte jako své boty. DS Amadis, Brno přiveze své Televarieté 2019. Ein Kessel Buntes pro 21. století. Nesmrtelnou zábavu socialistické televize. Možná přijde i kouzelník!

Pozor, pozor! Chcete se vrátit do dětství? Můžete s festivalem Pernštejnlove. V sobotu 31. 7. vám od 21:00 na hlavní scéně nabídneme rodinnou inscenaci Bratrstvo kočičí pracky v nastudování Činoherního studia, Ústí nad Labem. Autorská variace světa Jaroslava Foglara pobaví celou rodinu.

Šestý ročník festivalu Pernštejlove uzavřeme autorskou komedií Jaroslava Střelky Broukovcova Kamdivadla Do kalhot! One man show ověnčená mnoha cenami z nejrůznějších divadelních přehlídek. Do kalhot! je hledání odpovědi na otázku, zda mohou být zrovna kalhoty symbolem, ikonou něčeho, co nás převyšuje, co nás dělá důstojnějšími, svobodnějšími, něčím, co nám dodá odvahy, sebevědomí. Nechte se rozesmát i dojmout, začínáme ve 23:00.