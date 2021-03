Pozvěte si jaro domů, poradíme vám jak na to

Postní období je právě v polovině a to je ten správný čas na přivítání jara! Vytvořili jsme pro vás foto návod na JARNÍ VRKOČ, který vám krok za krokem ukáže, jak si lze vyrobit tuto krásnou lidovou dekoraci z materiálů, které máte doma nebo na zahradě. Také už se nemůžete dočkat, až se venku příroda pořádně zazelená, objeví se první kvítky, ozve se prozpěvování ptáčků a sluneční paprsky budou teplejší? Nalaďte se na jarní vlnu už nyní a vneste si do interiéru trochu svěží atmosféry. Jaro je často vnímáno jako synonymum pro nové začátky.

Po dlouhé, tmavé a chladné zimě, která láká hlavně k odpočinku, přichází období probouzení, růstu, svěžesti, radosti i chuti vyrazit do přírody a být aktivní. Jaké bude jarní počasí sice neovlivníte, ale můžete si kousek jara přinést k sobě domů. Pohrajte s barevnými stuhami, vajíčky, papírovými dekoracemi, zelenými větvičkami nebo látkovými květinami a naaranžujete si zápich do vašeho oblíbeného hrníčku či květináče. Načerpáte díky tomu energii, dobijete si baterky a zlepšíte náladu v této nesnadné době. Jak na to?

„Již několik let konáme tuto jarní dílničku u nás v muzeu. To je ale bohužel zavřené a tak jsme pro veřejnost vytvořili fotonávod, který naleznete na našich webových nebo facebookových stránkách, díky kterému si můžete jarní vrkoč vyrobit v pohodlí domova a z materiálů které máte doma nebo na zahradě,“ uvádí etnografka muzea Mgr. Stanislava Cafourková. „Mimo jiné také plánujeme v příštích dnech zveřejnit tip, jak si užít tradiční velikonoční svátky netradičně s ohledem na lockdown. Chceme povzbudit, aby na ně lidé nerezignovali, užili si je neobvykle, přesto svátečně, tradičně a v rodinném kruhu. K tomu jsme vytvořili návod na každý den z nadcházejícího pašijového týdne, ve kterém se například dozvíte, jaké jsou tradice jednotlivých dní, jaké pokrmy je vhodné jíst a na jakém nádobí servírovat nebo naopak kdy jíst nemáme a proč. Soubor je doplněn o zajímavé ilustrační fotografie výstav poličského muzea, koledy a recepty,” dodává. Podrobný návod naleznete na www.cbmpolicka.cz