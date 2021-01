Marek Ztracený v Pardubicích

Vážení přátelé, trhá mi to srdce, ale i na nás došlo. Měla to být oslava konce koronaviru, poděkování první linii i fanouškům, měl to být restart a nový začátek, ale tohle všechno musíme ještě o pár měsíců odložit. Jak sami asi dobře víte, situace bohužel neumožňuje, aby se koncerty v původně plánovaných termínech uskutečnily a navíc ti, pro které také celé turné mělo být poděkováním, jsou v tuto chvíli opět v plné pohotovosti.

Chci, abyste věděli, že jestli toto turné, na které jste koupili během chvíle desetitisíce lístků, mělo být něčím mimořádným, tak v těchto náhradních termínech dostanete ještě něco mimořádnějšího. Vynahradíme vám to se vším všudy a nebudete litovat vaší trpělivosti.

Mrzí nás to, nemůžeme za to, a o to víc si to snad všichni užijeme v září.

Vstupenky zůstávají v platnosti!