Jak přežít lockodown a nezbláznit se? Do boje! Doporučuje poličské muzeum

Nejedná se o výzvu k boji, jak by se na první pohled mohlo zdát. Naše TIPY JAK SE ZABAVIT V KARANTÉNĚ jsou pro malé tvořivé, ale i větší zvídavé děti, pro hravé dospělé i bádavé seniory.

Zabavit se, když musíme zůstat tak dlouhou dobu doma, to totiž není jen tak. Přestože dveře muzea zůstávají pro veřejnost i nadále uzavřeny, snaží se kromě klasické badatelské činnosti a péči o sbírky, zůstat s návštěvníky v kontaktu a i nadále jim zprostředkovávat tipy jak trávit volný čas. „Pokud už vás nezajímá televize, máte přečtené všechny knížky, přestavěný byt a ani procházka už nezabírá, nechte se bavit místní i světovou historií, ale i současnými trendy. Spojují totiž zábavu i vzdělávání. Připraveny jsou pro vás návody na různé tematické aktivity i informace a zajímavosti z historie. Těšit se můžete mimo jiné na slovník dnes již zapomenutých slov, vývoj českého jazyka, husitskou posilovnu i husitský sněhový pětiboj, historii místních spolků, vývoj posilování a inspiraci na otužování i domácí cvičení.

Pro ty menší jsou připraveny návody na výrobu loutek i celé divadelní scény, ti starší si mohou dle návodu zkusit napsat vlastní divadelní hru. Pro zvídavé hlavičky je připraveno několik návodů na chemicko-fyzikální pokusy u vás doma a různé tematické kvízy. Zapojit se může celá rodina! A pokud se s námi budete chtít o své zkušenosti s naším manuálem podělit, neváhejte nás kontaktovat třeba na facebookovém profilu muzea,“ uvádí autorka projektu Alena Zavoralová. „Každé téma obsahuje edukační část, historické zajímavosti a fakta celosvětové i místní, různé aktivity na doma pro děti různého věku, venkovní pohybové aktivity, návody či šablony a mnoho dalšího. Materiály mohou mimo jiné posloužit jako příjemné zpestření distanční výuky, jelikož jsme si vědomi, že tento způsob předávání vědomostí je čím dál více náročnější a každé zpestření může pomoci. Školám jsme materiály nabídli na začátku týdne a doufáme, že jim budou k užitku a budou využity pro školní i osobní čas,“ dodává. Ústředním tématem bude mimo jiné i letošní výročí 600 let od vstupu husitských vojsk do Poličky, o kterém se více dozvíte na interaktivní výstavě ŽIŽKA PŘED BRANAMI plánované na květen. Tak tedy do boje – spolu to zvládneme! Podrobný popis aktivit, soubory ke stažení, šablony, odkazy a fotografie na www.cbmpolicka.cz