Když nemůžete vy k nám, půjdeme my k vám aneb virtuálně do poličského muzea!

Poličské muzeum se snaží zůstat v kontaktu s návštěvníky a přesouvá se za nimi do online prostředí. Naše výstavy si tak mohou užívat i z pohodlí a bezpečí domova. Neváhejte a také vstupte, zapněte si počítač a prozkoumejte výstavy aktuální i ty ukončené. I když muzea a galerie jsou kvůli karanténě zavřená, hledají způsob, jak zůstat v kontaktu se svými návštěvníky. Zůstávají aktivní. Téměř všechna česká muzea dnes nabízejí pohled do svých sbírek přes internet. To není nic nového, digitalizace probíhá mnoho let, až teď ale nastal čas, kdy se on-line sbírky a virtuální prohlídky dostávají do popředí zájmu.

„Těšit se také můžete na vánoční tvoření, které pro vás připravujeme, stačí nás jen sledovat na webových stránkách nebo sociálních sítích. Prohlédnout si aktuálně můžete výstavy 73. UMĚLECKÝ SALON – 13 V POLIČCE, IMAGINÁRIUM v Poličce aneb ŽIVÁ VÝSTAVA DIVADLA BRATŘÍ FORMANŮ A JEJICH PŘÁTEL a VÝSTAVU ATELIÉROVÝCH PRACÍ FA VUT BRNO inspirovaných Poličkou. Nebo letem světem nahlédnout do expozic muzea, zákoutí Městské galerie v barokní radnici na náměstí, na poličské hradby či Rodnou světničku Bohuslava Martinů,“ uvádí Alena Zavoralová.

Dále muzejníci obratem “vykročili“ za veřejností, a to tím, že ve spolupráci s muzejní etnografkou Mgr. Stanislavou Cafourkovou připraví náhradu za případně neuskutečněné zimní akce a výstavy. „Pokud nám epidemická situace nedovolí uskutečnit plánované zahájení vánoční výstavy PAPÍROVÉ BETLÉMY A ROZKLÁDACÍ KNIHY VOJTĚCHA KUBAŠTY tvořivou dílnou, připravíme pro vás balíčky s potřebným materiálem a návodem. Letos je v plánu PAPÍROVÉ STVOŘENÍ, kdy jednoduchým pravidelným skládáním stránek staré knížky nebo časopisu vytvoříte prostorovou dekoraci či anděla. Balíček bude možné koupit v muzeu po celou dobu trvání výstavy,“ uvádí kurátorka výstavy Mgr. Stanislava Cafourková.

„Stejná opatření se budou případně týkat i každoroční a veřejností oblíbené dílny TRADIČNÍ VÁNOČNÍ VRKOČE, kdy se vyrábí dekorace na stůl ze sušených plodů, jenž vám podle tradice, přinesou domů lásku, úrodu, štěstí a hlavně zdraví. Balíčky s komponenty bude též možno zakoupit v muzeu,“ dodává. Přestože muzeum zůstává pro veřejnost uzavřeno, určitě není liduprázdné. Zaměstnanci se nadále pečlivě starají o svěřené památky i mobiliář. Podívejte se, které výstavy jsou k vidění on-line na www.cbmpolicka.cz .