"Mozaika příběhů a obrazů o našem světě nabízející ponoření se k jádru toho, co to znamená být člověkem. Skrze tyto příběhy plné lásky a štěstí i nenávisti a násilí nás snímek staví tváří v tvář druhým a nutí nás rozjímat o vlastním životě. Od příběhů každodenních zkušeností po vylíčení těch nejneuvěřitelnějších životů, tato dojímavá setkání sdílejí vzácnou upřímnost a zdůrazňují to, co jsme – naše temné stránky, ale i to nejšlechetnější a nejobecnější v nás. Planeta Země je zobrazena ve své dokonalosti prostřednictvím dosud nespatřených leteckých záběrů doprovázených povznášející hudbou. Výsledkem je óda na krásu světa poskytující možnost nabrat dech a pustit se do introspekce." (Ekofilm)

Promítání filmu Human (Člověk) od francouzského režiséra Yann Arthus-Bertrand.

Vstupné zadarmo

Začátek promítání: 18:30

Místo promítání: Galerie Café v parku Tyršovy sady, horní terasa