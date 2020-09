Balet - Podivuhodný let Bohuslava Martinů

K nadcházejícímu výročí 130 let od narození Bohuslava Martinů připravuje Městské muzeum a galerie Polička ojedinělé jevištní provedení téměř neznámé skladby B. Mar-tinů. Dílo nazvané Podivuhodný let skladatel zkomponoval v roce 1927 jako bezpro-střední reakci na tragickou událost nezdařeného přeletu Atlantického oceánu dvou-člennou leteckou posádkou. Letadlo do cíle nikdy nedoletělo a o jeho osudu se dod-nes nic konkrétního neví.

Dílko je zcela neobvyklé: je označeno jako balet, nicméně tanečníky v něm nečekejme. Sám skladatel totiž do podtitulu vepsal, že jde o balet "mechanický", představoval si rozpohybovat na jevišti namísto tanečníků kulisy a rekvizity. Sám se ale provedení nikdy nedočkal, poprvé dílo zaznělo o ví-ce než půlstoletí později. Připravovaná inscenace bude vůbec první, která zohlední skladatelovu původní představu o mechanickém baletu: dosud totiž skladba veřejně zazněla buď jen instrumentálně (bez jevištního dění, ve světové premiéře v roce 1994 v Poličce), nebo v podobě klasického "lidského" baletu. Konat se budou dvě představení a to od 16.00 hod a od 18.00 hod. Cena: 70,- Kč. Předprodej bude zahájen od 10. 9. 2020 na pokladně muzea. Počet míst omezen.