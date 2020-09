Atlas nových souhvězdí

Výstava představuje různé přístupy k formátu autorské knihy, tedy publikace, vytvořené jako souborné umělecké dílo většinou jedním autorem či autorkou nebo autorskou skupinou. Tyto knihy se vymykají běžné produkci netradičním pojetím a vysokou kvalitou celkového zpracování. Experimentují s rozmanitostí knižní vazby, nedrží se běžného formátu – získávají například podobu prostorového díla -, důraz je samozřejmě kladen na typografii, font, výběr papíru, využití netradičních materiálů. Dochází k nezvyklým transformacím příběhu, který může zcela chybět či vycházet přímo ze struktury knižního zpracování. Na výstavě budou k vidění různé publikační platformy – vlastní vydání samotných autorů i produkce malých nakladatelství (Xaoxax, Bylo nebylo, Adolescent ad.).

Své velkoformátové autorské knihy vystaví pardubický rodák Jan Měřička. Ve východních Čechách působí grafické studio Upupaepop a pochází odtud také mladá autorka Zuzana Bramborová, jejíž autorské knihy se věnují mimo jiné fenoménu zahrádkářských osad. Od Miloše Šejna bude na výstavě kniha Down The Maple Brook, zachycující jeho putování po Krkonoších. Pobyt v horské krajině je zásadní též pro knihu/atlas/deník Mapa hor Adama Kašpara, který zachycuje především Jeseníky a Železné hory.

Dále bude na výstavě zastoupena ilustrátorka a grafička Klára Zahrádková z malého nakladatelství Xao. Hana Puchová bude prezentovat knihu Sonina síla, vydanou nakladatelstvím Xao v loňském roce. Jan Čumlivski vytváří knihy s autorskými fonty a experimentuje s analogovými technikami (např. knihy V znamení Pentódy, Váté písky, Kolchoz, Póvl či Simulator 1.0.) Své autorské knihy pro děti a dospělé představí Martin Kubát (Před půlnocí, Čistka, Je večer, vypusťte Čerta!), Nikola Hoření (The School Trip nebo Kéž by), Kateřina Černá soubor drobných autorských publikací, např. 13 hororů pro školní družiny nebo Králíci. Jan Vičar vystaví jedinečnou linorytovou bibliofilii Hold, ilustrující ekologickou dystopickou báseň. Grafik a typograf Luboš Drtina, působící na Vysočině, představí knihy Potmě, Buďme! či Můro, Moři. Své ručně psané a kreslené knihy/zápisníky vystaví také ilustrátorka Tereza Říčanová. Autorské knihy fotografky Markéty Kinterové se dotýkají vizuality veřejného prostoru, na výstavě se rozvinou do podoby prostorové instalace. Viktor Vejvoda se ve svých samizdatech, tištěných například na termální tiskárně, zabývá ekologií konzumace, otázkami hodnoty a improvizace.

Soubor doplní díla studentů a studentek ze Střední školy cestovního ruchu a grafického designu v Pardubicích a řada tematických doprovodných programů – tvůrčí dílny, diskuse s autory a nakladateli, autorská čtení.