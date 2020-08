TOP TÝDEN - PROGRAM

OD 31. 8 DO 5. 9. – ŘEZBÁŘSKÝ MEMORIÁL ALOISE PETRUSE

Bude se konat v komornějším duchu na muzejní zahradě a téma bude ryze svitavské – Muzikantské lavičky, věnované svitavským muzikantům, kteří ovlivnili místní hudební prostředí a už nejsou mezi námi. Josefu Vaškovi (Točkolotoč), Jiřímu Břeňkovi (Čechomor), Ladislavu Plívovi (Povijan aj.), Mario Kučerovi (Fialový expres) a Jiřímu Michálkovi (Čechomor). Na muzejní zahradě pod červeným bukem proběhnou také vždy v 18:00 hodin podvečerní koncerty:

Pondělí 31. srpna

MiRage – svitavská kapela se realizuje na cover skladbách v přearanžovaném kabátu, repertoár zaměřen pop-rock, blues.

Středa 2. září

Alfasrnec – brněnská kapela hrající kombinaci macho-folku s prvky femin-folku

Sobota 5. září

Ukončení řezbářského memoriálu v 17:00 hodin.

V PÁTEK 4. ZÁŘÍ NÁS ČEKÁ NA NÁMĚSTÍ DVOJKONCERT

Lenny – držitelka ceny Anděl za objev – originální zpěvačka, která na naší hudební scéně působí jako zjevení! Nebe – pětičlenná hudební parta mladých skvělých muzikantů si místo na Zemi našla v roce 2005. Ty dva koncerty budou mít svá omezení. Vstup bude možný pouze z prostřední časti náměstí. To proto abychom dodrželi všechna zdravotní nařízení, včetně počtu povolených osob…

Vstupné: 100 Kč, děti do 10 let mají vstup zdarma.

SOBOTA 5. ZÁŘÍ BUDE OPĚT PLNÁ MUZIKY

Čeká nás odpoledne 28. slavnost dechových hudeb. Čtyři dechové orchestry – z toho dva svitavské. A ještě navíc – večer zahraje Ondra Kučera ve Fabrice na naše křídlo (zakoupené díky výše zmíněnému projektu) krátký koncert, který budeme streamovat.

NEDĚLE 6. ZÁŘÍ BUDE POUŤOVÁ

Na spodní části náměstí jako vždy Cimbálová muzika Aleše Smutného se zpěvákem Karlem Hegnerem. Poprvé přivítáme na náměstí dudy! Přijede k nám Dudácká muzika ZUŠ Hrotovice – šestičlenné folklorní uskupení. Na horním náměstí připomene agentura REX 75 let od konce druhé světové války. Pouť ke svatému Jiljí zakončíme slavnostním koncertem ve stejno-jmenném kostele – Trio Cantorum a v něm hraje Petr Jeníček, učitel svitavské hudebky!

Těšíme se na vás. Hezký konec prázdnin a léta a těšíme se, že podzim bude takový, jaký chceme, aby byl!

Blanka Čuhelová a Petr Mohr