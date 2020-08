Zahrádkářská a chovatelská výstava Svinčany 2020

Podzimní zahrádkářská a chovatelská výstava ve Svinčanech se uskuteční již po 39. a jsou letos opět pod záštitou Ing. Václava Kroutila, člena rady pro životní prostředí, zemědělství a venkov. Výstavy jsou otevřeny v sobotu od 8 do 17 hodin a v neděli od 8 do 15 hod. Na zahrádkářské výstavě (v Zahradnictví Kubelkovi) uvidíte ovoce a zeleninu ze zahrádek Svinčany a okolí se soutěží o nejlepší výpěstky. Dále uvidíte květy jiřin, staré odrůdy ovoce a ovoce z ovocnářských firem Sady Svinčany (Ing. Nevole) a Sady Bílé Podolí.

K vidění budou odrůdy hroznů vinné révy z Kunětické hory (Ing. Jiří Sedláček). Nově v letošním roce proběhne prodej jablek pro degustaci nejlepší odrůdy (velký výběr odrůd s konzumní zralostí v danou dobu). Doprovodný program Sobota 19.9.2020 - Projížďky na koních (cca od 10 hod do 15 hod) - pouze sobota 10:00 - Mažoretky Meibelin ze Svinčan 10:30 - Tanec s živým hadem Shanelah 11:00 - Mažoretky RONDO z Ronova nad Doubravou 13:00 - Taneční vystoupení Shanelah 13:30 - Mažoretky RONDO z Ronova nad Doubravou 14:00 - Představení pro děti (hrají zahrádkáři ze Svinčan) a vyhlášení nejlepších zahrádkářských výpěstků s předáním cen 14:30 - Čarování pro děti s kouzenicemi Wendy a Eliškou 15:00 - Kouzelnický workshop (Kdo se chce naučit také kouzlit?) 15:30 - Cimbálková muzika Kobylka s ochutnávkou vína od vinaře z Moravy Neděle 20.9.2020 10:30 - Kreslené hádanky 'Kde jeto, co je to' (pro malé i velké děti a jejich doprovod, cca od 3 let) 11:00 - Malování na nafukovací balónky 13:00 - Mažoretky Meibelin ze Svinčan 13:30 - Zábavné aktivity pro děti se psem, včetně ukázky dogdancingu 15:00 - Ukončení výstavy V sobotu i v neděli budou připraveny dílničky pro děti i dospělé, malování na obličej (facepaiting) a třpitkové tetování. V rámci vstupného bude ZDARMA: - naučná stezka pro děti - odměna jistá (zajišťuje Spolek Spolu s dětmi, z.s.) - skákací hrad - zvířecí koutek pro děti Vstup na zahrádkářskou výstavu pro děti do 18ti let ZDARMA Stánkový prodej, občerstvení a parkoviště bude zajištěno. Tešíme se na Vaši návštěvu. Kontakt: zahradkarisvincany@gmail.com