Zažít město jinak

Těšíme se na pouliční slavnost a setkání sousedů před Nadačním domem. Nadace Josefa Plívy bude letos už 30 let součástí města, kde krásně doplňuje nabídku volnočasových, vzdělávacích a kulturních aktivit. Přesto o něm někteří lidé ze Svitav nemají možná tušení a to chceme změnit. Přejeme si vzájemně propojit různé skupiny lidí pohybujících se jak v „Plíváku“, tak mimo něj a poznat své sousedy. Tento den bude do Nadačního domu a jeho zahrady volný přístup. Oživíme nejen místo před Nadačním domem, ale také naproti u školy, chceme vzbudit zájem o sousedské setkávání.

Podrobný bohatý program